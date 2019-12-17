Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про слідчі дії над депутатами

ВР планує розглянути у другому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України"".

Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

Цей законопроєкт має привести деякі закони у відповідність до Конституції, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності. Він передбачає порядок проведення слідчих дій над депутатами після скасування депутатської недоторканності. У першому читанні Рада ухвалила його 3 грудня. Проте члени опозиційних фракцій, зокрема "Голосу", наголошували, що цей проєкт обмежує правоохоронні органи у розслідуванні злочинів, адже відкривати кримінальні правопорушення зможе лише генеральний прокурор.

Розгляд законопроєкту №2237 як невідкладного визначено четвертим питанням порядку денного. Розпочати ж засідання у вівторок Рада планує з ухвалення проєкту постанови №2124 "Про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення", внесеного членом фракції "Опозиційна платформа — За життя" Наталією Королевською.

Далі депутати мають намір внести зміни до порядку денного другої сесії (проєкт постанови №2101-19) стосовно включення до нього 23 питань.

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

Також ВР має намір розглянути пропозиції Президента до ветованого ним закону про держфінансування "Пласту", який був ухвалений 30 травня.

Окрім того, друге читання в Раді має пройти законопроєкт №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". На пленарному засіданні 12 грудня депутати відклали його розгляд. Загалом, цей документ передбачає розширення доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, запровадження мотиваційного листа при вступі до ВНЗ, врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, а також встановлення обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.