Рада розгляне 4,6 тисячі поправок до законопроєкту щодо ринку землі - Милованов

У Верховній Раді будуть розглянуті 4,6 тисячі поправок до законопроєкту про запровадження обігу землі сільськогосподарського призначення.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"4,6 тисячі поправок є сьогодні в парламенті, більшість з них фокусуються на трьох питаннях - це іноземці. Але на це чітко відкрито було сказано Президентом, що доступ іноземців може обговорюватися тільки після референдуму", - сказав Милованов.

За його словами, друга категорія поправок - це концентрація землі в одні руки.

"Скільки можна в одні руки в одну компанію продати землі. І сьогодні була в цих поправках є і 10 тисяч і 5 тисяч гектарів і 50 тисяч гектарів. Тому я думаю, що фінальний результат буде десь в цьому проміжку", - запевнив міністр.

Адже, він зазначив, що чимало українських фермерів мають в обробітку і по декілька тисяч гектар землі сільськогосподарської землі і їх потрібно підтримати, щоб надати можливість купити землю. І для цього уряд виділив кошти на допомогу аграріям.

"Уряд виділив 4 млрд грн на цей рік на підтримку сільськогосподарської галузі вцілому, але особливо для купівлі землі. Ринок буде відкритий тільки на три місяці, з жовтня і цих коштів вистачить. В майбутньому, можливо, потрібно буде більше. Але ми гарантуємо, що ця сума буде надана", - підсумував Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Зі свого боку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 14 листопада повідомив, що до ухваленого законопроєкту про ринок землі будуть внесені правки щодо референдуму.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.