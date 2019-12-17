У Зеленського кажуть, що Президент тримає на контролі питання концентрації землі

Питання концентрації землі буде переглянуто виходячи з реалій української економіки, з урахуванням і того, хто формує аграрний ВВП країни.

Про це зазначив Уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко під час пресмарафону в Укрінформі на тему: “Земельна реформа: якою вона буде”, повідомляє кореспондент агентства.

“Питання концентрації (землі — ред.) на контролі Президента України і він зараз уважно стежить за Верховною Радою в частині саме обговорення найбільш важливих моментів, і саме земельної реформи. Так склалися сьогодні обставини, що питання концентрації найбільше хвилює суспільство і Президент безумовно реагує на всі ці процеси”, - сказав Лещенко.

Він зазначив, що концентрація буде переглянута в рази виходячи з реалій української економіки і того, хто формує аграрний ВВП країни.

“Ми будемо приймати відповідне рішення по концентрації, виходячи з макроекономічних показників і того, хто власне працює і як формує. Це будуть чесні кореляції між цими суб'єктами, без будь-яких спекуляцій на цю тему. І коли компроміс буде знайдений, то він буде економічно обґрунтований”, - сказав він.

Він висловив сподівання, що найближчим часом буде знайдено компроміс по цьому питанню.

“У нас в Україні за 28 років незалежності був сформований аграрний ринок, на якому є місце всім — і малим і середнім і великим. У даному питанні ми маємо шукати компроміс, і я думаю що найближчим часом цей компроміс буде знайдений, але виходячи з того як буде проходити розгляд у Верховній Раді. І я хочу заспокоїти суспільство в частині розгляду, і якщо будуть якісь порушення, то на них також Президент буде реагувати. Цей діалог продовжується в рамках законодавчого поля”, - зауважив Лещенко.

Як повідомлялось, у фракції "Слуга народу" планують обмежити максимальну концентрацію земель сільськогосподарського призначення після відкриття ринку від 5 до 20 тисяч га в одні руки.

Народні депутати 12 листопада у першому читанні підтримали законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає скасування мораторію на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

Законопроєкт, ухвалений у першому читанні передбачає максимальну концентрацію земель в одних руках - до 200 тис. га.