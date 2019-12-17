Рада має розробити компромісну редакцію "земельного" законопроєкту - уповноважений Зеленського

Президент України з великою повагою ставиться до мирних учасників мітингів щодо земельної реформи у різних регіонах держави.

Про це під час пресмарафону в Укрінформі на тему: "Земельна реформа: якою вона буде" повідомив уповноважений Президента України із земельних питань (поза штатом) Роман Лещенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні з повагою ставитись до всіх суб'єктів, які залучені до процесу і питання земельної реформи. В першу чергу треба зазначити, що Президент України з великою повагою ставиться до тих людей, які сьогодні зібралися на мирні зібрання для того, щоб висловити свою позицію. Вони висловлюють свою позицію в різних регіонах нашої держави... З того, що сьогодні відстоюють на мітингах - це різні підходи до розуміння земельної реформи", - сказав він.

Лещенко зауважив що частина аграріїв безпосередньо відстоюють позицію, яка найбільше хвилює суспільство, щодо вирішення питання обмеження доступу іноземців до обігу земель сільськогосподарського призначення.

"Сьогодні більшість прогресивних аграріїв, тих, що дійсно за прозорі правила гри, за те, щоб працювати у нормальних умовах, з належним кадастром, захистом від рейдерства, - їх найбільше хвилює питання концентрації (землі — ред.) в одних руках", - сказав уповноважений Президента.

Він зауважив, що також в Україні є "різного роду політичні сили", які не зацікавлені в обговоренні суті та змісту земельної реформи, а зацікавленні у "питаннях що стосуються спекуляцій, маніпуляцій, перекручування термінів і зведення процесу реформи до продажу української землі".

Лещенко наголосив, що основне бачення Президентом України Зеленським земельної реформи полягає в тому, щоб зробити цивілізовані правила і чіткі відносини у сфері земельних питань.

Уповноважений Президента наголосив, що Верховна Рада повинна напрацювати компромісну редакцію проєкту закону щодо земельної реформи. Також він наголосив на важливості продовження діалогу з громадськістю щодо земельної реформи, для того, щоб отримувати зворотний зв'язок і зробити ефективну реформу.

Роман Лещенко запевнив, що українські аграрії виступають проти політизації питання земельної реформи.

“Аграрії схвильовані тим, що навколо їхнього питання дуже багато політиків сьогодні хочуть, вибачте на слові, “примазатися” і використати це у своїх політичних цілях. Аграрії проти політизації цього процесу, вони не закликають до насильства або до незрозумілого роду процесів - наметів тощо. Аграрії здійснюють мирні зібрання, і вони постійно на цьому наголошують”, - зазначив Лещенко.

Він також висловив переконання, що потрібно “менше політики і більше фаховості та конкретики в реалізації земельної та аграрної реформи”.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.