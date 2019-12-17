Ринок землі й Угода про асоціацію з ЄС: депутат назвав ризики для України

Скасування права власності на землю поставить під загрозу Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це в Укрінформі під час пресмарафону на тему “Земельна реформа: якою вона буде” сказав народний депутат України Микита Потураєв, повідомляє кореспондент агентства.

“Почну з головної неправди, на яких ґрунтується критика законів про ринок землі. Закон про ринок землі - це не закон про продаж, це закон про право власності. Можна сказати, що в нас не буде приватної власності на землю і все націоналізувати. Це поставить під питання Угоду про асоціацію, а з нею і безвіз. Насправді, ця реформа також про наш шлях - або до Європи, або до суверенної демократії, яка є в Росії, де є ринок землі”, - сказав Потураєв.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на нинішній пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Також законопроект визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.