В Україні створять прозору систему земельного моніторингу

В Україні створять прозору та ефективну систему земельного моніторингу.

Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький сказав під час відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему: “Земельна реформа: якою вона буде”, повідомляє кореспондент агентства.

"Дійсно буде відкрита система земельного моніторингу. Вже відкрито перший земельний портал, а зараз буде напрацьовуватися повноцінна система земельного моніторингу, де будуть всі реєстри інтегровані. Дуже важливо, щоб із першого дня функціонування ринку землі кожен українець, кожен фермер, кожен аграрій розуміли, що відбувається, хто купує, реєстрація цін, по скільки купують, і який дійсно актуальний стан справ», - сказав Висоцький.

Чиновник запевнив, що система буде прозорою і влада постійно буде комунікувати із суспільством щодо ходу реалізації земельної реформи, обговорювати її результати та розглядати інструменти для покращення.

"Ми зробимо єдиний реєстр аграрних підприємств, де можна буде зробити кабінет заявника і автоматично працювати швидко", - сказав заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року. Також законопроект визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту. Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.