Депутат назвав унікальну конкурентну перевагу земельного ринку в Україні

Наявність на земельному ринку України великих, середніх і малих землевласників є його унікальною конкурентною перевагою, яку парламент разом з командою Президента Зеленського і урядом хоче зберегти.

Про це заявив член фракції "Слуга народу" народний депутат Микита Потураєв у ході відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему "Земельна реформа: якою вона буде", повідомляє кореспондент агентства.

"В Україні вже склався земельний ринок, на якому є і великі, і середні, і малі землевласники. Це унікальна конкурентна перевага. Звичайно, що ми у парламенті, так само, як і команда Президента, так само як уряд, хочемо зберегти цю унікальну конкурентну перевагу, тому що коли в тебе є всі типи виробників - є фермери приватні, є кооперативи, є великі корпорації, це твоя перевага на ринку глобальному - ти можеш гнучко реагувати на всі виклики", - сказав Потураєв.

Водночас він констатував, що в Україні є і перекоси. Зокрема, народний депутат нагадав, що лише 8% земель у нашій країні зайняті під городництво і ягідництво.

"Це ганьба для України. Марокко, до прикладу, в якому дві третини (території - ред.) - пустеля, це город Європи. А у нас усе під кукурудзою, соняшником, ріпаком і соєю. Це ненормально. А стримує це те, що тільки власники вкладають у сад, город, парник тощо, тому що там повернення інвестицій зовсім інше. Це ж не соняшник, який ти посіяв і завтра ти мільйонер", - зауважив Потураєв.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.