Учасники акції проти продажу землі перекрили на Харківщині трасу до Києва

Учасники акції проти продажу землі перекрили на Харківщині трасу до Києва

Фото
Укрінформ
Поблизу села Новий Коротич на Харківщині учасники акції проти відкриття ринку землі перекрили трасу Київ — Харків — Довжанський (автошлях М-03 міжнародного значення).

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Близько 100 мешканців Харківського району перекрили рух транспорту на трасі Київ - Харків - Довжанський. Всеукраїнська акція протесту проти продажу землі розпочалась 17 грудня близько 11:00 в селі Новий Коротич. Активісти рухаються по пішохідному переходу із плакатами та лозунгами», - повідомили в поліції.

Охорону публічного порядку на місці перекриття забезпечували 14 співробітників Люботинського відділення поліції. Як зазначають автомобілісти в соціальних мережах, на трасі утворився величезний затор.

Перекриття траси Харків - Київ поблизу селища Коротич / Фото: соціальні мережі

Читайте також: На Житомирщині "земельні" протестувальники перекрили трасу

«Акція, що почалася об 11-ій годині і тривала близько години, завершилася. Порушень громадського порядку не зафіксовано, рух транспорту відновлено»,- зазначили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня близько 20-ти фермерів і представників Національного корпусу перекривали дорогу Харків - Чугуїв.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-