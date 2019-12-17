Учасники акції проти продажу землі перекрили на Харківщині трасу до Києва
Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області.
«Близько 100 мешканців Харківського району перекрили рух транспорту на трасі Київ - Харків - Довжанський. Всеукраїнська акція протесту проти продажу землі розпочалась 17 грудня близько 11:00 в селі Новий Коротич. Активісти рухаються по пішохідному переходу із плакатами та лозунгами», - повідомили в поліції.
Охорону публічного порядку на місці перекриття забезпечували 14 співробітників Люботинського відділення поліції. Як зазначають автомобілісти в соціальних мережах, на трасі утворився величезний затор.Перекриття траси Харків - Київ поблизу селища Коротич / Фото: соціальні мережі
«Акція, що почалася об 11-ій годині і тривала близько години, завершилася. Порушень громадського порядку не зафіксовано, рух транспорту відновлено»,- зазначили в поліції.
Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня близько 20-ти фермерів і представників Національного корпусу перекривали дорогу Харків - Чугуїв.