На Житомирщині "земельні" протестувальники перекрили трасу

Близько сотні людей перекрили трасу Виступовичі - Житомир, протестуючи проти продажу землі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.

«Було повідомлено про заплановану акцію, яка розпочалася близько 10.00 на 212-му кілометрі автодороги Виступовичі - Могилів-Подільський поблизу села Гальчин Бердичівського району. Близько 100 людей рухаються по пішохідному переходу, обмежуючи рух транспорту», - розповіли правоохоронці.

Поліція на місці забезпечує проїзд для екстреного транспорту, інформує водіїв про об’їзд цієї ділянки дороги, а також проводить роз’яснювальну роботу серед учасників акції про передбачену законом відповідальність за такі дії.

На Житомирщині фермери перекрили рух на трасі / Фото: berdichev.biz

Акцію анонсували під назвою «Ні – продажу України!».

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня аграрії планують перекрити 9 автомагістралей місцевого та державного значення на знак протесту проти земельної реформи.