Державна зернова корпорація уклала 44 угоди під аграрні розписки

Державна продовольчо-зернова корпорація України уклала 44 угоди на поставку зерна майбутнього врожаю під товарні аграрні розписки.

Про це Укрінформу повідомив пресцентр ДПЗКУ.

"За підсумками осінньої частини Програми закупівлі зерна майбутнього врожаю 2020 року АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) уклала 44 контракти під торгові аграрні розписки, оформлені з виробниками сільськогосподарської продукції, загальним обсягом 48,6 тис тонн. В рамках весняного етапу форвардної програми, який стартував 17 лютого, корпорація планує додатково закупити ще 250 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

ДПЗКУ практикує роботу з товарними розписками більше 2 років. У 2018 року було укладено 205 договорів поставки зерна майбутнього врожаю, під 19 з яких було оформлено товарні аграрні розписки. Вже у 2019 році - 155 договорів, з 80 були оформлені аграрні розписки.

ДПЗКУ врожай майбутнього року кредитує під 9,5-13% річних. Постачальникам, які співпрацюють з корпорацією більше 2 років, надається додаткова знижка у 0,25% річних. Оплата за товар проводиться виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок постачальника.

Як повідомлялося, проєкт "Аграрні розписки в Україні" IFC (група Світового банку) здійснюється за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). У 2015 році IFC розпочала п'ятирічну програму впровадження аграрних розписок для отримання фінансування на поповнення оборотного капіталу, придбання техніки, висооякісного насіння та інших виробничих ресурсів. До 2020 року проєкт має на меті сприяти залученню в український аграрний сектор за допомогою аграрних розписок фінансування в розмірі 0,5 млрд дол.

На сьогодні проєкт працює в усіх областях України, в тому числі на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.