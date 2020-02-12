У ДПЗКУ повідомили, коли стартують форвардні закупівлі зерна

АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) озвучила умови участі в Програми закупівлі зерна майбутнього врожаю 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

"17 лютого ДПЗКУ розпочинає весняний етап Програми закупівлі зерна майбутнього врожаю 2020 року. Взяти участь у форвардній програмі можуть виключно виробники, які вже мають досвід вирощування сільськогосподарських культур не менше 2 років, фінансову стабільність та надійну ділову репутацію", - зазначили в корпорації.

ДПЗКУ закуповуватиме пшеницю, кукурудзу та ячмінь, ціни на які встановлені на рівні попереднього сезону - 3 000 грн/т. За тонну жита виробникам сплачуватимуть по 3 300 гривень.

При цьому, мінімальна партія закупівлі становитиме лише 100 тонн. Корпорація також пропонує найбільш конкурентну відсоткову ставку на ринку - від 9,25% до 13%.

За словами керівника комерційного департаменту ДПЗКУ Богдана Костецького, вже цьогоріч компанія для потреб виробників зерна збільшить до 49 кількість філій ДПЗКУ, які прийматимуть заявки на оформлення договорів. Також суттєво буде розширено кількість елеваторів, які прийматимуть зерно у рамках Програми.

Костецький наголосив, що нове керівництво корпорації оголосило режим нульової толерантності до всіх можливих корупційних проявів навколо діяльності ДПЗКУ.

"Неприйнятними є навіть припущення, щоб окремі особи намагалися вимагати кошти з фермерів за будь-які сумнівні послуги. З усіма умовами функціонування форвардної програми виробники можуть ознайомитися у регіональних філіях або на офіційному сайті ДПЗКУ. Для повідомлення про незаконні вимоги у корпорації постійно діє “гаряча лінія” за номером 0 800 308001", - зазначили в ДПЗКУ.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року рішенням Кабінету міністрів України керівником АТ ”Державна продовольчо-зернова корпорація України" призначений Саймон Чернявський, який до цього очолював агрохолдинг “Мрія”. За 4 роки Чернявський вивів “Мрію”, яка мала 1,2 млрд дол. США боргу, з кризи, після чого холдинг був переданий стратегічному інвестору.