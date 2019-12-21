Реформа Державної зернової корпорації: в компанії назвали подробиці

Нове керівництво Державної продовольчої зернової корпорації України (ДПЗКУ) розпочне свою діяльність з аудиту підприємств, вирішення боргових проблем, запуску програми форвардних контрактів для агровиробників і створення нової команди професіоналів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на зустріч із питань реформування ДПЗКУ за участю заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького та виконуючого обов'язки генерального директора корпорації Саймона Чернявського.

"Державна продовольча зернова корпорація України входить у ТОП-10 підприємств за стратегічною важливістю для держави. Сьогодні ми презентуємо вашій увазі головні цілі та наявні ризики роботи ДПЗКУ та пропонуємо разом обговорити подальші кроки, щоб підприємство було прибутковим та ефективним", - зазначив заступник міністра.

Зазначається, що Чернявський окреслив першочергові завдання з реформування корпорації.

"Сьогодні ми проводимо аудит підприємств ДПЗКУ, друге - будемо ініціювати переговорний процес з Китайською національною корпорацією машинної промисловості та генеральних підрядів (ССЕС) по реструктуризації боргових зобов'язань, третє - запускаємо програму форвардних контрактів для агровиробників", - сказав він.

Очільник корпорації також заявив про необхідність "почати формувати нову команду компетентних професіоналів".

У Мінекономіки нагадали, що уряд повернув у державну власність 14 майнових комплексів ДПЗКУ, які були незаконно приватизовані раніше.

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Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - національний оператор зернового ринку України. Підприємство було створене у 2010 році.

У 2012 році ДПЗКУ залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких було використано 500 млн дол. Головною умовою надання цього кредиту було зобов'язання української компанії постачати 2-4 млн тонн зерна на рік у Китай або через китайську корпорацію в інші країни.

За підсумками 2018/2019 маркетингового року ДПЗКУ збільшила свій консолідований дохід на 3,41 млрд грн порівняно із попереднім сезоном - до 13,81 млрд грн. Операційний прибуток за 2018/2019 МР становив біля 223 млн грн. Заборгованість за китайським кредитом 2018/2019 МР вдалося скоротити на 150 млн дол. - до 1,275 млрд дол.

На 2019 рік корпорація запланувала енергомодернізацію своїх зерносховищ та нарощування потужностей власної перевалки зерна морем.

У липні 2019 року Кабмін призначив на посаду голови правління ДПЗКУ Ірину Марченко.

4 грудня уряд погодив призначення виконуючим обов’язки голови правління АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” Саймона Чернявського.