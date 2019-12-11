Уряд повернув у власність 14 майнових комплексів ДПЗКУ

Кабінет міністрів повернув у державну власність 14 незаконно проданих майнових комплексів “Державної продовольчо-зернової корпорації України”.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Передача державної власності в приватну має відбуватися прозоро та на основі чесної конкуренції. Історія передання цих 14 майнових комплексів - це неправильна історія багаторічної давності, коли тодішня місцева влада незаконно передала їх приватним власникам. Рішенням суду ми їх повернули державі. Подальшу долю маємо визначати за загальними правилами реформи управління державним майном”, - сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

До сфери управління Мінекономіки передано комплекси, розташовані в 14 областях, які за рішенням суду вилучені з приватної власності акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.