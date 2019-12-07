Уряд планує стягнути з ексвласників ПриватБанку кошти, витрачені на націоналізацію

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наразі уряд сподівається повернути гроші, витрачені на націоналізацію банку "ПриватБанк".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Немає жодних підстав для повернення державного банку старим акціонерам. До того ж ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що наразі Нацбанк розробляє певні законодавчі ініціативи, щоб заборонити повернення ексвласникам банків, котрі були визнані неплатоспроможними. За його словами, уряд співпрацює з НБУ в цих проєктах в рамках робочих зустрічей.

"Ці рішення покликані убезпечити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде ухвалений, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - сказав Гончарук.

Також глава уряду зазначив, що наразі між Україною та МВФ тривають переговори щодо формату майбутньої програми.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і ПриватБанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 млрд дол. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що якими б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.