Мінфін передав 100% акцій ПриватБанку Кабміну — НБУ

Міністерство фінансів України передало пакет акцій ПриватБанку розміром 100% Кабінету міністрів.

Про це свідчать дані відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, опубліковані на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними відомостей Нацбанку, станом на 25 вересня 2019 року власником 100% акцій ПриватБанку вказана "Держава Україна в особі Кабiнету Мiнiстрiв України", тоді як станом на 01 січня 2019 року – "Держава в особі Міністерства фінансів".

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

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Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.