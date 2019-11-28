Мінфін передав 100% акцій ПриватБанку Кабміну — НБУ
Про це свідчать дані відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, опубліковані на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з даними відомостей Нацбанку, станом на 25 вересня 2019 року власником 100% акцій ПриватБанку вказана "Держава Україна в особі Кабiнету Мiнiстрiв України", тоді як станом на 01 січня 2019 року – "Держава в особі Міністерства фінансів".
Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.
15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
В Офісі Президента заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.