Гончарук у Лондоні заявив, що держава не віддасть ПриватБанк

Гончарук у Лондоні заявив, що держава не віддасть ПриватБанк

Укрінформ
Українська влада не допустить повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім власникам.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Chatham House, повідомляє Голос Америки.

"У нас є дуже чітке розуміння - у мене, у Президента, в уряду, - що справа ПриватБанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", - сказав керівник українського уряду.

За його словами, стосовно ПриватБанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду "є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій".

"Уряд України, команда Президента буде робити усе від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - наголосив Гончарук.

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Він також заявив, що олігархи не мають впливу на уряд і Президента України. Водночас, Гончарук визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це, за словами Прем’єр-міністра, "лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується".

Серед способів скорочення негативного впливу приватних інтересів в українській економіці Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової реформованої системи судочинства.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

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Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.

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