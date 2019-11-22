Гончарук у Лондоні заявив, що держава не віддасть ПриватБанк

Українська влада не допустить повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім власникам.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Chatham House, повідомляє Голос Америки.

"У нас є дуже чітке розуміння - у мене, у Президента, в уряду, - що справа ПриватБанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", - сказав керівник українського уряду.

За його словами, стосовно ПриватБанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду "є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій".

"Уряд України, команда Президента буде робити усе від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - наголосив Гончарук.

Він також заявив, що олігархи не мають впливу на уряд і Президента України. Водночас, Гончарук визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це, за словами Прем’єр-міністра, "лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується".

Серед способів скорочення негативного впливу приватних інтересів в українській економіці Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової реформованої системи судочинства.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.