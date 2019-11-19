У справі про рефінансування ПриватБанку підозри не складались — НАБУ

У кримінальній справі щодо рефінансування "ПриватБанку" повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень органом досудового розслідування не складались.

Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит Укрінформу.

"Станом на 18 листопада 2019 року повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень органом досудового розслідування не складались", - повідомили у бюро.

У відомстві зазначили, що Генпрокуратура передала кримінальну справу стосовно можливої розтрати коштів АТ "КБ "ПриватБанк" 25 вересня поточного року.

Наразі досудове розслідування даної справи триває.

При цьому у бюро відмовилися відповісти на запитання Укрінформу про можливі збитки, які були завдані фігурантами справи.

Як повідомлялося, раніше директор НАБУ Артем Ситник поінформував, що генпокурор передав бюро справу щодо "ПриватБанку".

За його словами, сума неповернутого рефінансування кредитів державних банків становить 400 млрд грн. Із цієї суми -183 мільярди гривень належать "ПриватБанку".