ПриватБанк оскаржить списання боргу Коломойського у 7,5 мільярда

ПриватБанк подає касаційну скаргу на рішення Північного апеляційного господарського суду, яким визнано недійсними умови кредитних договорів з компаніями ексвласника банку Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до ПриватБанку, яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з рядом компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що ще до націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним із колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10% до 12% річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" і було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів.

"ПриватБанк вважає сьогоднішнє судове рішення вочевидь безпідставним та необґрунтованим і безумовно оскаржить його у Верховному суді", - наголосили в банку.

Як повідомлялося, 4 листопада Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" (в справі №910/12787/17) та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком та іншими відповідачами в 2006-2016 рр.

Сукупний обсяг нарахувань за процентами за користування кредитом за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.