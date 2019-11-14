Коломойський і Боголюбов сплатили ПриватБанку понад £10 мільйонів за судові витрати

Ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов сплатили фінустанові понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат на слухання у судових інстанціях Лондона справи про шахрайство, здійснене за попередньою змовою осіб.

Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"За рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, що підтвердив наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб, проти пана Ігоря Коломойського та пана Геннадія Боголюбова, банк підтверджує, що відповідачі наразі сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат стосовно слухання в суді першої інстанції, що відбулося у Високому суді Лондона у 2018 році, та слухання апеляційної інстанції, що відбулося в Лондоні раніше цього року", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові нагадали, що 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд зобов'язав відповідачів сплатити судові витрати банку на загальну суму 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.

"У той час як пан Коломойський і пан Боголюбов вчасно оплатили свою частину зобов'язання, шість корпоративних відповідачів - англійські компанії і компанії, зареєстровані на Британських Віргінських Островах, які, як заявлено банком, є підставними і підконтрольні Коломойському і Боголюбову, - оплатили тільки частину зобов'язаннь до встановленої кінцевої дати, і повинні будуть сплатити додаткові відсотки на невиплачений залишок", - зауважили в банку.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ "КБ "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Коломойського та Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову ПриватБанку в момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США, надалі зросла до 2,6 млрд дол. США та нині становить близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.