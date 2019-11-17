Рябошапка: Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, навіть Коломойського

Генеральна прокуратура України буде розслідувати провадження проти будь-кого, хто порушив закон, включаючи Коломойського та Ахметова.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Kyiv Post.

"У цій країні немає жодної недоторканної особи. Ми маємо дуже сильну підтримку з боку президента та парламенту. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він вчинив злочин, і є докази цього", - сказав Рябошапка.

За словами генпрокурора, існує політична воля для розкриття найбільших злочинів, але "не варто очікувати дива". Генпрокуратура не винесе підозри олігархам вже зараз.

"У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент — професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі. Ми розбудовуємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратури зараз дуже низький", — заявив Рябошапка.

"Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні", - сказав Рябошапка відповідаючи на питання журналіста - чи може громадськість очікувати, що Коломойського чи когось з йому подібних олігархів буде притягнуто до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам ПриватБанку 5,5 мільярда доларів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Лондона постановив, що АТ "КБ "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Коломойського та Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову ПриватБанку в момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США, надалі зросла до 2,6 млрд дол. США та нині становить близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків.

14 листопада ПриватБанк підтвердив, що Коломойський та Боголюбов сплатили фінустанові понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат на слухання у судових інстанціях Лондона справи про шахрайство, здійснене за попередньою змовою осіб.