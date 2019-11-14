Рябошапка заявляє, що звільнить прокурора, який вів справу Burisma

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який вів справу щодо компанії Burisma, буде звільнений з органів прокуратури, оскільки не пройшов атестацію.

Про це керівник ГПУ сказав у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода і "Голосу Америки" «Настоящее время».

«Цього прокурора знає весь світ тепер. Це Костянтин Кулик... Він не прийшов на тестування, закон нам не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», – сказав Рябошапка.

Водночас він наголосив, що американські прокурори не зверталися до Генеральної прокуратури України по сприяння в провадженні щодо Burisma.

«У зв’язку з цим провадженням – ні», – сказав Рябошапка, додавши, що «у нас прекрасна співпраця із дипломатичною установою, із правоохоронними органами американської сторони».

Він також запевнив, що тиску на нього у зв'язку з цієї справою ніхто не чинить. "Я абсолютно розумію, що мені треба робити, і якогось тиску ні від нашого Президента, ні від іноземних політичних осіб я не відчуваю. У принципі, я тут вільний робити те, що я вважаю правильним, те, що відповідає закону, а не те, чого хоче хтось збоку", - заявив генпрокурор.

Як повідомлялося, 21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові міг тиснути на Президента України Володимира Зеленського, закликаючи розпочати розслідування проти Байдена і його сина Гантера, який був членом ради директорів компанії Burisma.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського телефоном. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею "розбереться".

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.