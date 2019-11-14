Рябошапка заявляє, що звільнить прокурора, який вів справу Burisma

Рябошапка заявляє, що звільнить прокурора, який вів справу Burisma

Укрінформ
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який вів справу щодо компанії Burisma, буде звільнений з органів прокуратури, оскільки не пройшов атестацію.

Про це керівник ГПУ сказав у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода і "Голосу Америки" «Настоящее время».

«Цього прокурора знає весь світ тепер. Це Костянтин Кулик... Він не прийшов на тестування, закон нам не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», – сказав Рябошапка.

Водночас він наголосив, що американські прокурори не зверталися до Генеральної прокуратури України по сприяння в провадженні щодо Burisma.

«У зв’язку з цим провадженням – ні», – сказав Рябошапка, додавши, що «у нас прекрасна співпраця із дипломатичною установою, із правоохоронними органами американської сторони».

Він також запевнив, що тиску на нього у зв'язку з цієї справою ніхто не чинить. "Я абсолютно розумію, що мені треба робити, і якогось тиску ні від нашого Президента, ні від іноземних політичних осіб я не відчуваю. У принципі, я тут вільний робити те, що я вважаю правильним, те, що відповідає закону, а не те, чого хоче хтось збоку", - заявив генпрокурор.

Читайте також: Щодо Байденів нічого було розслідувати — експосол США в Україні

Як повідомлялося, 21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові міг тиснути на Президента України Володимира Зеленського, закликаючи розпочати розслідування проти Байдена і його сина Гантера, який був членом ради директорів компанії Burisma.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Читайте також: Україна готова допомагати США у справі Байдена, якщо буде офіційний запит - Зеленський

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського телефоном. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею "розбереться".

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-