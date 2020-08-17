СБУ проводить слідчі дії у Закарпатській ОДА

У Закарпатській обласній державній адміністрації СБУ проводить слідчі дії.

Цей факт кореспонденту Укрінформу підтвердили в Управлінні СБУ в Закарпатській області.

“Наразі тривають слідчі дії, про деталі буде офіційно повідомлено згодом”, - сказали в пресслужбі управління СБУ.

За інформацією блогера Віталія Глаголи, обшуки в Закарпатській ОДА тривають через закупівлю 57 тисяч непридатних до використання захисних халатів для закарпатських медиків департаментом охорони здоров’я ОДА.

На той час департаментом керувала Єлизавета Біров, наразі чиновниця вже не працює в ОДА.