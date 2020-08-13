Зеленський перевірив, як ремонтують лікарню в Борисполі

Президент Володимир Зеленський оглянув у четвер оновлену Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування, яку за його дорученням почали ремонтувати рік тому.

Як повідомляє президентська пресслужба, глава держави запевнив, що лікарня також матиме сучасне медичне обладнання, передає Укрінформ.

“З самого початку своєї каденції одну з найперших лікарень я відвідав у Борисполі. Ми бачили, які умови були раніше і в якому стані була ця лікарня. Зараз ми бачимо зовсім іншу, сучасну лікарню”, – сказав Зеленський.

Зеленський відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування / Фото: Офіс Президента

Він зауважив, що багато деталей потребують доопрацювання для подальшого покращення умов перебування пацієнтів. Також необхідно доставити до медзакладу всю необхідну сучасну техніку. “З-за кордону отримаємо всю цю техніку. І я впевнений, що у наc буде прекрасна лікарня в Борисполі”, – наголосив Зеленський.

Президент перевірив стан частини приміщень лікарні після завершення капітального ремонту та оглянув нове приймальне відділення з оглядовою кімнатою, палатою добового перебування та протишоковою палатою.

Крім того, Зеленський оглянув інсультний блок та санітарне приміщення блоку неврологічного відділення, а також палату денного перебування дитячого відділення.

Глава держави особисто перевірив, як діє система електронної черги у новому приміщенні реєстратури.

Як розповіли у пресслужбі, у медичному закладі проведено капітальний ремонт інфекційного, приймального, поліклінічного відділень та оновлення фасадів з утепленням. Облаштовано дитячий та дорослий блоки інтенсивної терапії для невідкладної допомоги. Також був обладнаний ендоскопічний кабінет, процедурна, спеціальне приміщення для магніторезонансної томографії (МРТ). Вперше в будівлі встановили автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення про пожежу.

“Повністю зроблено Emergency – це відділення екстреної медичної допомоги. У нас є доросле відділення й дитяче відділення, яке ми зробили із запасом. Тому що поряд є аеропорт “Бориспіль”, є міжнародна траса. Ми повинні бути готові до надзвичайних ситуацій і за необхідності розгорнути додаткові площі та ліжка”, – зазначив головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур.

Він також розповів, що медпрацівники, 70% яких мають першу та вищу кваліфікаційні категорії, постійно працюють над підвищенням рівня надання меддопомоги.

Президенту повідомили, що наразі в лікарні завершені всі основні заплановані ремонтні роботи. Залишається реконструювати лише пологове відділення. Це відбудеться до кінця року.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що оновлення цієї лікарні – ще один доказ позитивних змін у підході держави до оновлення медичної інфраструктури.

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Міністр розповів, що в планах – будівництво та реконструкція 210 приймальних відділень у різних областях.

Як повідомлялося, у липні 2019 року Володимир Зеленський відвідав лікарню в Борисполі через наявність у її роботі та санітарному стані низки порушень. Багато приміщень потребували ремонту, а в найгіршому стані було терапевтичне відділення та харчовий блок. Крім того, у відділеннях бракувало місць.