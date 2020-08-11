Потужність харківської інфекційної лікарні збільшили до 300 місць

Харківська обласна інфекційна лікарня не переповнена пацієнтами з коронавірусом, бо потужність закладу з початкових 200 ліжок збільшили до 300.

Про це на брифінгу 11 серпня заявив ЗМІ заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

За його словами, ще навесні додали 40 "дорослих" ліжок у корпусі дитячої інфекційної лікарні, яка знаходиться на тій же території. Згодом підготували ще окремий корпус дитячої інфекційки.

"Тобто 100-150 ліжок у резерві є у дорослій та дитячій інфекційних лікарнях", - сказав Бондарчук.

Інформацію про перевантаженість інфекційної лікарні, що поширилася напередодні, він назвав фейком.

"Перевантаження обласної клінічної інфекційної лікарні — це суто фейкова інформація. Завжди після вихідних днів є збільшення навантаження на лікарні в зв'язку з тим, що пацієнти у святкові і вихідні дні не вважають за потрібне звертатися до медпрацівників. Завжди в понеділок або після святкових вихідних зростає навантаження як на бригади екстреної допомоги та поліклініки, так і на наші інфекційні лікарні", — заявив Бондарчук.

Натомість, лікарі в мережі Фейсбук розповіли, що саме в суботу в інфекційну потрапили 60 пацієнтів із коронавірусом чи підозрою на нього, і на апаратах ШВЛ перебували 16 людей.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зростаючого навантаження на лікарів у зв’язку з розгортанням додаткових потужностей, Бондарчук повідомив, що про це не йдеться.

"Відповідно до 33-го наказу, який раніше регламентував навантаження на медпрацівників, мова йде про те, що навантаження на одного лікаря реанімаційного відділення — від 6 до 11 ліжок. Інформація про те, що на одного лікаря має бути 6 ліжок, не відповідає дійсності. Дійсно, сьогодні існує деяке навантаження на медпрацівників інфекційної лікарні, але в цьому році у порівнянні з минулим навантаження приблизно на третину менше", — заявляє директор департаменту.

Станом на ранок 11 серпня на стаціонарному лікуванні в Харківській області знаходиться 518 осіб, з них в обласній інфекційній лікарні — 260 пацієнтів, 7 дітей – у дитячій "інфекційці", 86 хворих - у диспансері радіаційного захисту населення.

В області зареєстровано 5030 випадків коронавірусу (129 з них – за останню добу), у тому числі 2530 — людей одужали, 146 — померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.