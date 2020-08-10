COVID-скандал у Харкові: директора Департаменту охорони здоров'я таки звільнили

Директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Вадима Іваннікова, до роботи якого ще навесні були претензії, звільнили з посади за угодою сторін.

Відповідне розпорядження голова облдержадміністрації Олексій Кучер підписав 10 серпня, повідомляє Укрінформ.

Підставою для звільнення в документі вказано заяву Іваннікова від 29 липня та погоджувальний лист МОЗ від 6 серпня.

Директором департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Іваннікова призначили 11 березня, а вже за 9 днів голова ОДА Кучер підписав наказ про його звільнення.

Приводом стало розпорядження в рамках протидії COVID-19 звезти всі апарати ШВЛ із районних лікарень до обласної інфекційної в Харків. При цьому в інфекційку привезли морально застаріле обладнання, у тому числі непрацююче, а деякі медзаклади за підтримки місцевої влади відмовилися віддавати апарати, обурившись, що не матимуть змоги рятувати пацієнтів.

Однак звільнити Іваннікова не вдалося - розпорядження було підписане в момент, коли той уже перебував на лікарняному.

Згодом, у квітні та травні, в обласній інфекційній лікарні, яка стала і залишається головним закладом лікування хворих на COVID-19, виникли матеріальні та організаційні труднощі. Лікарня не мала ліків, працівники, морально та фізично виснажені через перевантаженість, почали звільнятися. Натомість Іванніков заявив, що заклад повністю укомплектований кадрами і отримує значне фінансування.

26 травня голова облдержадміністрації Кучер сказав, що між очільником департаменту і директором лікарні виник особистий конфлікт, який не дав оперативно та кваліфіковано вплинути на ситуацію в інфекційній лікарні. На той час Іванніков уже знову перебував на лікарняному.

Як повідомляв Укрінформ, В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявили у Львівській області - 130 осіб (загалом 10 981), Івано-Франківській - 121 (5 797), Харківській - 117 (4 901).

Фото: newsroom.kh.ua