Ситуацію в Харківській інфекційній лікарні перевірила комісія МОЗ – Степанов

МОЗ відреагувало на звернення колективу Харківської обласної інфекційної лікарні про критичну ситуацію, що склалася через переповненість закладу та нестачу ліків, і створило спецкомісію, яка провела відповідну перевірку. Її результати оприлюднять пізніше.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Була сформована відповідна комісія Міністерства охорони здоров'я та була відправлена до Харкова. Вона працювала там у вівторок і середу, до складу комісії я ще долучив Ольгу Голубовську, провідного інфекціоніста нашої країни. Сьогодні вони будуть звітувати. ... Додатково поінформую», — сказав Степанов.

Як повідомлялося, волонтер Наталія Попова, яка постійно спілкується з працівниками інфекційної лікарні, оприлюднила у Facebook листа, який колектив написав очільнику МОЗ.

В тексті говориться, що станом на 15 травня в лікарні, що розрахована на 200 ліжок, перебували 210 пацієнтів, у 174 з яких підтверджений діагноз COVID-19. Це призвело до того, що в палатах перебувало переважно по 6-7 хворих, що є порушенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил.

Медики заявляли, що, згідно наказу департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА, всі хворі з діагнозом «пневмонія» мали направлятися до інфекційної лікарні, а після першого негативного результату ПЛР-тесту їх мали переводити в інші стаціонари. При цьому, за даними лікарів, була вимога переводити якнайбільше пацієнтів, що є порушенням наказів МОЗ та в тому числі призвело до розповсюдження COVID-19.

Медики наголошують на недостатньому забезпечення лікарні медикаментами та киснем – запити про необхідність поставок виконувалися із суттєвою затримкою, а деякі взагалі були проігноровані. Потреба в кисні, що зросла з 24 балонів на місяць до 90 балонів на день, покривається в основному ресурсами лікарні.

Також у медзакладі не вистачає персоналу - анестезіологів, рентгенологів та близько 30% середнього та молодшого медичного персоналу.

Колектив лікарні просив Степанова допомогти відкрити стаціонари міських лікарень Харкова, допомогти в необхідному медикаментозному супроводі пацієнтів, згідно протоколів ведення хворих на коронавірусну інфекцію та обіцянок Президента щодо безкоштовного лікування.

Якщо звернення не буде розглядатися в МОЗ, медики просили не переадресовувати його в департамент охорони здоров’я Харківської ОДА: «Взаємодія з даною держструктурою абсолютно не конструктивна».

Як повідомляв Укрінформ, департамент охорони здоров’я Харківської ОДА два тижні проводив розслідування ситуації в інфекційці щодо головний лікар. Після смерті одного з пацієнтів родичі заявили, що витратили на лікування 17 тис. грн. Про нестачу ліків почав заявляти ЗМІ і головний лікар Павло Нартов, а на комісії в ОДА він заявив, що персонал працює на межі можливостей через переповненість закладу.

При цьому лікарні «другої хвилі» для прийому пацієнтів з коронавірусом не відкривали.

Лише в неділю, 24 травня, ОДА повідомили, що заповнюваність Харківської обласної інфекційної лікарні, де на той момент COVID-19 інфікувалися вже 20 співробітників, включно з директором, знизять до 50%.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер 26 травня заявив, що проблеми в інфекційній лікарні виникли «на ґрунті особистих відносин» директора закладу Павла Нартова та директора департаменту охорони здоров’я ОДА Вадима Іваннікова, між ними не було належної комунікації. Кучер наголосив, що винні обидві сторони.