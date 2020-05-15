У Харківській ОДА заперечують, що обласна інфекційна лікарня переповнена

У Харківській ОДА спростовують повідомлення місцевих ЗМІ про переповненість обласної інфекційної лікарні, а також брак персоналу та відсутність ліків для пацієнтів з COVID-19.

З відповідною заявою до журналістів вийшов директор департаменту охорони здоров’я ОДА Вадим Іванніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доводжу до громадськості. Заявка на ліки на рік від лікарні становила 3 млн 163 тис. грн. Для порівняння, у 2019 році інфекційна лікарня на забезпечення ліками отримала 2 млн 142 тис. Від початку року по 12 травня вже було профінансовано для лікування інфекційних пацієнтів і пацієнтів з COVID-19 2 млн 400 тис. Крім того, ви ж розумієте, і благодійна допомога дуже велика, і державний бюджет допомагає. На сьогодні це загалом близько 17 мільйонів з різних джерел. Це найкраще забезпечена лікарня. Чому таке сталося (що пацієнти купують ліки самі - ред.)? Працює комісія – ми розбираємося», - сказав Іванніков.

На запитання, чому ж на сайті лікарні майже по всіх позиціях препаратів стоїть «нуль», і чому родичі померлого пацієнта із Золочівщини змушені були купувати в тому числі антибіотик, аналог якого, за даними цього ж сайту, був у наявності, чиновник повідомив, що все це буде оголошено, ймовірно, в понеділок, коли комісія повністю закінчить перевірку.

«На сайті по нулях – ми бачимо, тому й розбираємося, бо гроші на ліки в заклад зайшли. Вчора була проведена консультативно-експертна комісія. Вона тривала 5 годин. З висновками я вас обов’язково ознайомлю додатково», - сказав директор департаменту, наголосивши, що перелік препаратів, які необхідно закуповувати, визначає саме директор лікарні.

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Стосовно інформації про брак медичних сестер і санітарок, директор запевняє, що цієї проблеми немає.

«Це одна з лікарень, яка найкраще оснащена. І в плані персоналу. Лікарів - 104%, середнього медперсоналу – 93,6%, тобто я б не говорив, що там нестача працівників», - сказав Іванніков.

Також директор департаменту повідомив, що, хоча лікарня фактично й заповнена, відкривати «другу лінію» (інші опорні заклади для прийому пацієнтів з COVID-19, наступний у списку – диспансер радіаційного закладу) поки не планують.

«Двічі на день отримуємо з інфекційної лікарні інформацію, скільки надійшло (пацієнтів, - ред.), скільки виписано, скільки переведено на лікування в інші заклади (в разі спростування підозри - ред.). Наразі також звільнено на території інфекційної лікарні корпус, де буде ще 40 ліжок. Тобто в принципі цього на сьогодні достатньо», - сказав Іванніков, запевнивши, що в цьому корпусі буде кому працювати з пацієнтами.

«Ми це вирішуємо. Якщо знадобиться, залучимо лікарів з тих закладів, які наразі закриті. В тому ж диспансері радіологічного захисту є четверо анестезіологів. Апаратури достатньо, персонал ми мобілізуємо», - заявив керівник департаменту.

Крім того, він повідомив, що реанімаційне відділення лікарні, яке вже розширено з 6 до 12 ліжок, буде розгорнуто до 30 місць. При цьому Іванніков запевнив, що вистачить і лікарів для роботи в цьому відділенні. За його даними, заклад має 6 ставок анестезіологів, і всі вони зайняті.

Як повідомляв Укрінформ, родичі померлого в 7 травня пацієнта оприлюднили списки ліків і витратних матеріалів, які їм надавали в лікарні. Люди обурені, що не мали інформації про свого родича під час його перебування в реанімації. За їхніми словами, чоловік перебував у загальній палаті, де й міг заразитися коронавірусом. Також є суттєві розбіжності між інформацією стосовно дати підтвердження COVID-19, яку мають чиновники ОДА та родичі. Після публікації цієї інформації в департаменті почали експертну перевірку дій медиків.

Також ЗМІ повідомили, що персонал закладу працює на межі можливостей, медики виснажені фізично та морально й не можуть упоратися з напливом пацієнтів.

Станом на ранок 14 травня на Харківщині зареєстровано 713 випадків COVID-19. Одужали 87 пацієнтів, 21 помер.