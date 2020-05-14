Коронавірус виявили у 167 медиків на Харківщині

На Харківщині COVID-19 підтверджено вже у 167 медичних працівників з різних закладів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

«За даними на 14 травня, коронавірус лабораторно підтверджено у 167 медпрацівників із близько 30 різних закладів», - сказали в ОДА.

Зокрма, в обласній інфекційній лікарні, яка залишається головним закладом для прийому пацієнтів з коронавірусом чи підозрою на нього, заразилися вже шестеро працівників.

«В інфекційній лікарні зареєстровано 6 випадків COVID-19 серед медиків. Але, як повідомив керівник закладу, всі вони не мають проявів хвороби. Знаходяться на самоізоляції. Решта співробітників на роботі», - сказав сьогодні під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Вадим Іванніков.

Харківську міську лікарню №13, де інфікувалися від переведених з інфекційної лікарні 13 медиків, закрили за словами Іваннікова, лише на добу.

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«Будуть проведені необхідні заходи. Але сьогодні на прийом пацієнтів, яких переводитимуть з інфекційної лікарні, відкриється 17-та міська лікарня», - сказав директор департаменту.

Загалом на ранок 14 травня на Харківщині зареєстровано 713 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 87 людей, 21 людина померла.

На ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.