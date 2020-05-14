У Львові коронавірус підтвердили у 100 медиків

У Львові коронавірус підтвердили у 100 медиків

Укрінформ
У Львові COVID-19 виявили у ста медичних працівників. Більше половини з них - працівники Лікарні швидкої допомоги. Місто допоможе хворим медикам коштами.

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

"Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники Лікарні швидкої допомоги", - поінформував львівський мер.

Він зазначив, що хоч лікарня швидкої допомоги не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. До прикладу, навантаження на хірургію зросло в 3 рази.

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Садовий також повідомив, що місто виділяє по 20 тисяч грн для медичних працівників, які захворіли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4143 пацієнти одужали.

На Львівщині підтверджено 904 випадки інфікування коронавірусом, 22 людей померло, 169 пацієнтів одужало.

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