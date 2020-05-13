На Харківщині збиратимуть донорську плазму від пацієнтів, які перехворіли на COVID-19

На Харківщині починається робота по збору донорської плазми від пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, для виготовлення лікарських засобів.

Про це на пресконференції сказала директор Харківського центру заготівлі та переробки плазми «Харків-Плазма» Галина Сіроштан.

«У Харківській області починається унікальна акція, яка запропонована на території України компанією «Біофарма». Компанія ввійшла в альянс світових фармацевтичних компаній і планує виготовити лікарські засоби на основі донорської плазми від пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Люди, які знаходилися на лікуванні й у якої було підтверджено коронавірус, може прийти в наш заклад і здати плазму. Ми до цієї роботи вже готові», - сказала Сіроштан.

За її словами, компанія вироблятиме імуноглобулін - білок крові, який вже містить антитіла до COVID-19.

Сіроштан зазначила, що «Біофарма» створила телефонну лінію (0800-600-003) для потенційних донорів, подзвонивши на яку, можна дізнатися, як підготуватися до донорства та куди треба звертатися.

Донорів обстежуватимуть, а також проводитимуть спеціальні тести, «щоб визначити титр антитіл, які сформувалися в конкретної людини». Саме ж виробництво лікарських засобів розтягнеться в часі на 6-7 місяців.

«Плазма не одразу піде на завод. Вона буде обстежена. Пройде карантинізацію, а це 6 місяців. І лише після цього буде направлена виробнику. Тому вже зараз важливо почати збір», - наголосила Сіроштан.

Наразі на Харківщині зареєстровано 672 випадки захворювання на коронавірус. Одужала 81 людина, 20 померли.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня розпочато збір донорів плазми на Сумщині, а минулого тижня в Дніпрі оголосили, що також починають роботу з донорами, які перехворіли на COVID-19.