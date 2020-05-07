У Дніпрі починають збір плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусу

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

"Досягнуто домовленості з фармацевтичною компанією «Біофарма», яка розпочне у Дніпрі збір плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусу. Донорам виплатять по 1 тис. грн за кожну здачу", - заявив Філатов.

Він пояснив, що зібрана плазма необхідна для виробництва інноваційних ліків у боротьбі проти коронавірусу, які розробляє міжнародний альянс великих фармакологічних компаній.

Подробиці Філатов пообіцяв найближчим часом.

Як повідомлялося, станом на 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19, серед заражених - 933 дитини і 2 660 медпрацівників. За останню добу зафіксовано 507 нових випадків, госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужали. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2 396 осіб, 340 осіб померли.