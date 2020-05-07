COVID-19: клінічні випробування ліків відбуваються лише за згодою пацієнта - МОЗ

Клінічні випробування лікарського засобу для боротьби з коронавірусом "Біовен" відбуваються виключно за згодою пацієнта.

Про це на брифінгу 7 травня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ, відповідно до чинних наказів, затверджує пропозицію Державного експертного центру. Для того, щоб було прийнято рішення про клінічні випробування, фірма-виробник звертається в Державний експертний центр з пакетом документів. Вона визначає заклади, де проводяться ці випробування. У пакет документів входить, власне, погодження чи згода закладу охорони здоров'я, також обов'язкове рішення комісії з етики у цьому закладі. Випробування проводяться виключно за згодою пацієнта. Більше того, пацієнт чи доброволець страхується перед випробуванням", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що лікарський засіб "Біовен" є препаратом українського виробника. За її словами, він вже виявив свою ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань.

Микичак додала, що заклади, де випробовуватимуть препарат, визначає сама фірма-виробник у партнерстві із закладами охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу "Біовен", призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

В Україні станом на 9:00 7 травня 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.