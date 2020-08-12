У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19, відкрили ще одну лікарню

У Миколаєві через збільшення кількості хворих на COVID-19 відкрили ще один медзаклад - міську лікарню №1.

Досі з напливом пацієнтів з міста справлявся виключно обласний центр лікування інфекційних хвороб.

Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк під час засідання міськвиконкому 12 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

«Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 10 серпня відкрита 1-а міська лікарня, яка визначена медзакладом першої черги з надання допомоги при коронавірусній інфекції. На сьогоднішній день там 15 осіб з підозрою на COVID-19», - сказав Фаюк.

За його словами, до прийому хворих готова і міська лікарня №3. Там провели ремонтні роботи та на її базі планують відкрити респіраторний центр, де будуть лікувати людей з легеневою недостатністю. Однак, відкриють медустанову лише в тому випадку, якщо міська лікарня №1 не справлятиметься з напливом хворих на коронавірус.

За інформацією Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, станом на 10.00 12 серпня в Миколаївській області всього зареєстровано 775 підтверджених випадків COVID-19. З них 257 - у місті Миколаєві.

Згідно з даними на 1 серпня, кількість таких хворих в обласному центрі становила 166 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.