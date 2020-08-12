На Київщині за добу підтвердили 68 випадків COVID-19, один летальний

У Київській області за минулу добу підтверджено 68 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 4307-ми.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 12 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4307 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 378 дітей та у 640 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що COVID-19 діагностовано, зокрема, у 8 дітей віком від 1 до 17 років та у 60 дорослих. З них восьмеро госпіталізовані, решта інфікованих перебувають на самоізоляції.

Читайте також: За добу коронавірус підтвердили у 116 дітей та 65 медиків

Повідомляється, що за добу одужала 51 особа, з них 5 дітей. За весь період епідемії одужала 3021 особа, з них 258 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 51 особа, з них 5 дітей.

Минулої доби на Київщині надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 - помер 74-річний чоловік у Фастові. Всього за період епідемії у Київській області помер 71 хворий з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу 1 433.