За добу коронавірус підтвердили у 116 дітей та 65 медиків

За минулу добу в Україні коронавірус лабораторно підтверджено у 116 дітей та 65 медичних працівників.

Про це на брифінгу 12 серпня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу (на COVID-19 захворіло - ред.) 1 433 особи, з них 116 дітей, а також 65 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 5 895 дітей та 9 400 медичних працівників.

Міністр поінформував, що за добу госпіталізовано 280 людей, які мають тяжкий перебіг хвороби та потребують лікування в умовах стаціонару.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19.