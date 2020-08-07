У Харкові не закриватимуть метро, але посилюють контроль карантину в місті

Посилення контролю за виконанням протиепідемічних заходів у міському транспорті та нічних клубах Харкова допоможе знизити рівень поширення коронавірусу в місті.

Як передає Укрінформ, з такою пропозицією виступив на селекторній нараді за участю членів уряду щодо впровадження протиепідемічних заходів і рівнів епідбезпеки через поширення COVID-19 перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

"Міська система охорони здоров'я працює стабільно і виконує всі необхідні вимоги, але потрібно проводити чітку політику разом із правоохоронними органами, спрямовану на виконання обмежувальних заходів. У підсумку, це має скоротити кількість хворих, але при цьому не вплинути на роботу інфраструктурних об'єктів. Зокрема, мова йде про тимчасову заборону роботи нічних клубів, контролю за дотриманням дистанції й запобіжних заходів при перевезенні пасажирів у міськелектротранспорті та маршрутних автобусах", - зазначив Терехов.

За його словами, вкрай важливо стабілізувати ситуацію у Харкові. Для цього потрібно вживати жорстких заходів до нічних клубів і перевізників у випадку, якщо вони порушують карантинні обмеження. І тут зобов'язані діяти правоохоронні органи, наголосив Терехов.

"Що стосується метрополітену, то це основний перевізник, і ми не бачимо жодних передумов для закриття метро. Ми виконуємо всі вимоги, які повинні, і просимо підключитися до контролю усіх, хто має його здійснювати", - додав перший заступник міського голови.

Динаміка захворюваності у Харківській області прогресує, але це пов'язано з раннім виявленням захворювання: "Люди почали активніше здавати тести на COVID-19. Це дуже правильно, тоді захворювання легше лікується, а ми відстежуємо реальну картину. Тому ми закликаємо всіх людей проходити тестування за будь-яких підозр".

Раніше, уточнила кореспонденту Укрінформа директорка Харківського обласного лабораторного центру Любовь Махота, у регіоні здавали 1 тис. тестів на тиждень, а зараз - близько 5 тис.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив на сайті міськради, що у зв'язку з внесенням Харкова до "червоної" зони через зростання рівня захворюваності на коронавірус, зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть.

7 серпня на селекторній нараді Кабміну стосовно епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, як повідомив у своєму Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, представники місцевої влади внесли пропозицію дозволити міжміське та міське пасажирське сполучення. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що уряд розгляне і врахує вказану пропозицію, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантинних обмежень. Наприклад, забезпечить перевезення пасажирів лише на 50% сидячих місць у транспорті.