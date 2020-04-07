Протидія коронавірусу: Зеленський провів нараду з мерами й головами ОДА

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з очільниками обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба глави держави, насамперед його цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження, а також на Миколаївщині – єдиному регіоні, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

«Я вже бачу, як такі селекторні наради допомогли нам вирішити чимало регіональних проблем і краще зрозуміти ситуацію в областях. Такий діалог прямо сприятиме розв'язання проблем українців», – наголосив Зеленський.

Голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили йому, що жителі регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка. У Києві, де нині зафіксовано 279 випадків зараження, діє 28 мобільних груп, які тестують людей на наявність недуги. Їхня робота полегшує процес забору аналізів для виявлення COVID-19.

Керівники цих регіонів відзвітували про заходи з протидії епідемії.

Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що нині в обласній інфекційній лікарні перебувають 9 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили скерувати на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися у правильності проведення тестів.

Президент зазначив, що нині не час для обговорення повноцінного відновлення роботи громадського транспорту, оскільки через Великодні свята квітень – дуже небезпечний місяць з точки зору інфікування.

Глава держави також повідомив, що центральна влада розглянула пропозиції регіональних керівників щодо змін до бюджету. «Вже надійшли ваші пропозиції щодо змін до бюджету, які ви розробили, базуючись на потребах у зв’язку з поширенням епідемії. Уряд розглядав, відбирав найдоречніші з них і готовий обговорити рішення та запропонувати парламенту проголосувати за ефективні пропозиції», – звернувся Зеленський до очільників ОДА.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Кабмін підтримав ідею регіональних керівників щодо забезпечення продуктовими наборами самотніх людей та щодо централізованої закупівлі обладнання. «Ми сподіваємося, що до кінця тижня парламент проголосує зміни до бюджету, й уряду вдасться створити спеціальний фонд, який забезпечить різні надходження до регіонів, зокрема субвенції на заходи для боротьби з коронавірусом», – сказав Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів про завершення перевірок щодо дотримання стандартів МОЗ стосовно допомоги хворим на COVID-19. Він звернув увагу на те, що подекуди в областях не дотримуються затверджених алгоритмів доставки хворих, не проводиться ефективна дезінфекція «швидких», існує непотрібна та небезпечна економія ПЛР-тестів, а також погано працюють гарячі лінії регіональних департаментів охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: пресслужба глави держави