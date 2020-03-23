Мер Житомира спростовує, що пацієнт з підозрою на коронавірус купував тест за свої гроші

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин запевнив, що госпіталізований з підозрою на коронавірус чоловік, який зараз перебуває в інфекційному відділенні міської лікарні №1, не купував тестів на визначення Covid-19.

Про це Сухомлин заявив під час брифінгу в Житомирській ОДА, спростовуючи заяву хворого у соцмережі про те, що йому сказали придбати тести за власні гроші, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З приводу тесту, він його не купував – ні експрес, ні кінцевого. Я це можу стверджувати на 100%. У нас більше 50 тестів уже використано за цей час. Ні з одного пацієнта не взяли коштів за ці тести. Вони були куплені за рахунок міста, тому безкоштовні», - наголосив Сухомлин.

Раніше у Facebook пацієнт оприлюднив відео, де розповів, що в лікарні йому сказали купити тест визначення коронавірусу та ліки за свої кошти. Крім того, чоловік скаржився на погані умови в боксі інфекційного відділення, де він зараз перебуває.

«Згідно тих протоколів, які є, він забезпечений ліками», - каже голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Сухомлин прокоментував, що бокси в лікарні мають рівень двозіркового готелю з окремими душем і кондиціонером.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі з підозрою на коронавірус госпіталізували 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Пацієнт розповів, що перебував на самоізоляції вдома. Згодом поліція відкрила проти нього кримінальне провадження, оскільки чоловік приховав, що возив до Австрії групу туристів.

В Україні лабораторно підтверджено 73 випадки Covid-19, з яких 3 летальні, а один пацієнт вже одужав.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.