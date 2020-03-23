На Вінниччині, Тернопільщині та Житомирщині перевіряють нові підозри на коронавірус
Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.
«На території Вінницької області було зареєстровано 19 підозр на Covid-19. Зразки матеріалів від 17 захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від двох захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.
На Житомирщині станом на ранок 23 березня також провели тести на визначення коронавірус у 24 пацієнтів, 2 з яких виявилися позитивними, інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.
«Всього за період моніторингу за станом захворюваності на Covid-19 (з 29.01.2020р. по 23.03.2020р.) надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 24 хворих (з 9 адмінтериторій): Радомишльський - 1, Ємільчинський – 2, Хорошівський – 1, Андрушівський – 3, Бердичівский – 3, Новоград-Волинський – 1, Народицький – 2, Брусилівський – 2, Коростенський – 1 та м. Житомир – 8. У 18-ти хворих діагноз знято, у 2-х хворих виявлено Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що біологічний матеріал від 4-х хворих із Бердичева, Коростеня та 2-х хворих із Житомира наразі перевіряється.
Ще чотири випадки з підозрою на коронавірус зафіксовано у Тернопільській області за останню добу, повыдомляє на своїй сторінці у Facebook обласний лабораторний центр МОЗ України
Так, згідно з наведеними даними, станом на 10-ту годину 23 березня в області зареєстровано ще 4 випадки підозри на коронавірусну інфекцію (Covid-19). Усього з початку карантину було досліджено 32 подібних випадки. Один із них було підтверджено лабораторно, 11 залишається під підозрою, 20 - спростовано.
Як повідомлялося, на цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.
З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.
Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.
З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.
Фото: AA