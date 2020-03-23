На Вінниччині, Тернопільщині та Житомирщині перевіряють нові підозри на коронавірус

На Вінниччині станом на ранок 23 березня медики перевіряють дві нові підозри на коронавірус, 17 підозр не підтвердилося.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«На території Вінницької області було зареєстровано 19 підозр на Covid-19. Зразки матеріалів від 17 захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від двох захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині станом на ранок 23 березня також провели тести на визначення коронавірус у 24 пацієнтів, 2 з яких виявилися позитивними, інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Всього за період моніторингу за станом захворюваності на Covid-19 (з 29.01.2020р. по 23.03.2020р.) надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 24 хворих (з 9 адмінтериторій): Радомишльський - 1, Ємільчинський – 2, Хорошівський – 1, Андрушівський – 3, Бердичівский – 3, Новоград-Волинський – 1, Народицький – 2, Брусилівський – 2, Коростенський – 1 та м. Житомир – 8. У 18-ти хворих діагноз знято, у 2-х хворих виявлено Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що біологічний матеріал від 4-х хворих із Бердичева, Коростеня та 2-х хворих із Житомира наразі перевіряється.

Ще чотири випадки з підозрою на коронавірус зафіксовано у Тернопільській області за останню добу, повыдомляє на своїй сторінці у Facebook обласний лабораторний центр МОЗ України

Так, згідно з наведеними даними, станом на 10-ту годину 23 березня в області зареєстровано ще 4 випадки підозри на коронавірусну інфекцію (Covid-19). Усього з початку карантину було досліджено 32 подібних випадки. Один із них було підтверджено лабораторно, 11 залишається під підозрою, 20 - спростовано.

Як повідомлялося, на цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Фото: AA