Усі навчальні заклади Дніпра закрито на тритижневий карантин
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.
"Карантин триватиме з 12 березня до 3 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що таке рішення продиктоване постановою Кабміну, яку було опубліковано надвечір 11 березня.
Постанова стосується усіх закладів освіти в країні, незалежно від їхньої форми власності та сфери управління: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.
Терміни карантину можуть бути змінені у залежності від епідеміологічного стану в країні.
Крім того, відповідно до постанови Кабміну, у Дніпрі тимчасово припинені всі масові заходи, в яких беруть участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).