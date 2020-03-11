Усі навчальні заклади Дніпра закрито на тритижневий карантин

Усі навчальні заклади Дніпра закрито на тритижневий карантин

Укрінформ
З 12 березня усі навчальні заклади Дніпра закрито на карантин.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

"Карантин триватиме з 12 березня до 3 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що таке рішення продиктоване постановою Кабміну, яку було опубліковано надвечір 11 березня.

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Постанова стосується усіх закладів освіти в країні, незалежно від їхньої форми власності та сфери управління: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Терміни карантину можуть бути змінені у залежності від епідеміологічного стану в країні.

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Крім того, відповідно до постанови Кабміну, у Дніпрі тимчасово припинені всі масові заходи, в яких беруть участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

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