Арахамія не виключає, що Раду можуть закрити на карантин

Верховна Рада може бути закрита на карантин, якщо в народних депутатів будуть виявлені симптоми коронавірусу.

Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рада може бути закрита на карантин, особливо після таких екзотичних подорожей окремих народних депутатів. За яких умов? Якщо буде реальна підозра, що хтось захворів... Треба досліджувати, якщо в когось, не дай Боже, будуть якісь симптоми, то це точно ознака того, що треба закривати Раду на карантин", - зазначив Арахамія.

Депутат також розповів, що члени Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на засіданні в середу з міністром оборони обговорили питання можливої допомоги Збройних Сил у боротьбі з коронавірусом.

"Питання коронавірусу тільки частково зачепили. Спитали, в тому числі, міністра оборони, щоб він підготувався, можливо, потрібно буде теоретично, якщо буде велика епідемія, допомога Збройних Сил України для того, щоб розташовувати, скажімо, у військових шпиталях чи долучатити медичних працівників Збройних Сил", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.