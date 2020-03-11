Із розваг залишаються лише засідання Ради: реакція соцмереж на карантин в Україні

Із розваг залишаються лише засідання Ради: реакція соцмереж на карантин в Україні

Огляд
Укрінформ
З четверга, 12 березня, в Україні вводиться карантин на три тижні. У соцмережах - ажіотаж.

Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про введення терміном на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив ряд інших заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19.

У соцмережах тим часом співчувають батькам, скасовують побачення і заздрять кур'єрам.

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