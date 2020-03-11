Із розваг залишаються лише засідання Ради: реакція соцмереж на карантин в Україні

Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про введення терміном на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив ряд інших заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19.

У соцмережах тим часом співчувають батькам, скасовують побачення і заздрять кур'єрам.