Із розваг залишаються лише засідання Ради: реакція соцмереж на карантин в Україні Огляд 11.03.2020 15:22 Укрінформ З четверга, 12 березня, в Україні вводиться карантин на три тижні. У соцмережах - ажіотаж. Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про введення терміном на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив ряд інших заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19. У соцмережах тим часом співчувають батькам, скасовують побачення і заздрять кур'єрам. Читайте також: "Виживуть тільки фрілансери": соцмережі рятуються від коронавірусу гумором ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН НА ТРИ ТИЖНЮ pic.twitter.com/TxhsGuIehI — 7! росомаха; (@PelmenIsAClown) March 11, 2020