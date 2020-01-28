Сніг, хуртовини та ожеледиця: якими будуть останні дні січня

У середу, 29 січня, погода в Україні погіршиться, очікуються сніг і пориви вітру до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"29-31 січня ускладнення погодних умов: в Карпатах помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця; у західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця; 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах місцями припинення руху транспорту", - зазначається у повідомленні.

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Температура 29 січня коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла). У Карпатах температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві 29 січня хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла. У Київській області вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

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30-31 січня в Україні хмарно. Крім півдня, мокрий сніг, у центральних та східних областях з дощем; у Карпатах помірний. Вдень 31 січня значний сніг. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, 30 січня місцями пориви 15-20 м/с, у західних та північних областях хуртовини. Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 4-9° морозу, у південній частині вдень 3-8° тепла.

У Києві і столичному регіоні 30 січня помірний, 31 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вдень 30 січня місцями пориви 15-18 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1-2 лютого в Україні очікуються дощі, лише вдень 1 лютого у північних, центральних та південних, вночі 2 лютого у південних та східних областях без опадів. Температура 1 лютого вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-6° тепла, у західних та південних областях до 8°; 2 лютого вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, у південній частині до 12°.

У Києві 1- 2 лютого дощ, вночі 1 лютого з мокрим снігом (вдень 1 лютого без опадів). Температура 1 лютого вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, 2 лютого вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.