До Києва досі не прийшла метеорологічна зима

В Києві ще не наступила метеорологічна зима.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"Цьогорічний День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала. Любителі зимової риболовлі тільки мріють про льодостав на Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

В обсерваторії навели архівні дані метеорологічних спостережень за 22 січня 1919 року. Тоді в Києві була значно холодніше, ніж сьогодні.

"Згідно зі спостереженнями метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода. Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4°C. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4°C, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2°C. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 м/с (7 км/год), випадав невеликий сніг. За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав", - повідомили в обсерваторії.