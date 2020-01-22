В очікуванні снігу: у столиці підготували понад 400 одиниць спецтехніки

У комунальній корпорації "Київавтодор" у зв'язку із прогнозованими на 22 січня снігопадами підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У Київавтодорі підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Уся техніка Київавтодору готова до посилення снігопадів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, щоб не допустити ожеледиці, техніка КП "Шляхово-експлуатаційне управління" оброблятиме дороги і тротуари посипальними матеріалами.

За прогнозом синоптиків, 22 січня по обіді у столиці - дощ із мокрим снігом. Надвечір – мокрий сніг. Опади супроводжуватимуть пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі -1°C. Тому можливе утворення ожеледиці.

У КМДА зауважили, що в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатися тротуарами обережно та переходити дорогу тільки у передбачених для цього місцях.