Українцям прогнозують сильний вітер, мокрий сніг та до 10° морозу

В Україні у середу вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг та дощ, сильні пориви вітру, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі без опадів, вдень в країні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях до 8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура протягом доби 1-3° тепла, на Київщині уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-4° тепла.

Згідно з прогнозом, 23 січня в Україні хмарно, місцями невеликий мокрий сніг; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Одещині 1-6° тепла).

24 січня хмарно з проясненнями, без опадів; вітер західний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8°, в гірських районах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у західній частині до 9° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

У столичному регіоні 23 січня хмарно, місцями невеликий мокрий сніг; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

24 січня хмарно з проясненнями, без опадів; вітер західний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

25-26 січня в Україні опади не прогнозуються, лише 25 січня вдень в Карпатах невеликий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, 26 січня у Карпатському регіоні 3-8° морозу; вдень 1-7° тепла.

На Київщині на вихідні опади не очікуються. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.