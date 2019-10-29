Маріуполь стане стартом для нового Донбасу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Маріуполь - уже європейське місто, яке стане стартом для нового Донбасу.

Про це Зеленський написав у Facebook за результатами Першого інвестиційного форуму у Маріуполі.

"Чому ми організували Форум у Маріуполі? Бо саме це місто стане стартом для нового Донбасу. Тут уже відкрили крутий ІТ-хаб з потрібними стартапами, почали покращувати екологію. Сьогодні кермував автівкою на новенькій трасі, 130 кілометрів якої збудували лише за два з половиною місяці. Скоро результатів буде ще більше, бо ми можемо працювати швидко та якісно! Ловлю себе на тому, що постійно усміхаюся, згадуючи скандування нашої молоді "Кожне завтра починається вже сьогодні". Побачив: завтра у Маріуполі вже почалося", - написав Президент.

За його словами, після стількох перельотів, поїздок та зустрічей увечері він все ще сповнений енергії від побаченого та почутого.

"Мій висновок такий: Маріуполь – уже європейське місто. Тільки треба трішки допомогти йому оговтатися від випробувань, які випали на його долю останніми роками. Але люди, а головне – молодь, з якою сьогодні зустрічався окремо, – це вир енергії та наснаги. Слухав презентації проєктів від студентів Української академії лідерства і, знаєте, не маю сумнівів, що з України вже скоро братимуть приклад! Хочу, щоб такою була вся країна, щоб Україна була заряджена такою енергією. Треба, щоб такі люди здобували якісну освіту, щоб вони почувалися вільними, щоб мали всі можливості. Вони залишатимуться тут і збудують Україну майбутнього, якою ми всі пишатимемося", - додав глава держави.

Читайте також: Україна і Світовий банк запустили Фонд міжнародної підтримки реінтеграції Донбасу

Він зауважив, що "турборежим", у якому працює країна, справляє позитивне враження.

"Рухаємося до виконання того, що ухвалює парламент, і вірю, що наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю. Щоб кожен українець міг розвиватися, подорожувати, навчатися інновацій, щоб наші фахівці конкурували у світі, а українські пенсіонери в кафе ділилися спогадами за чашкою запашної кави. Так, як це відбувається у європейських містах", - зазначив Зеленський.

Читайте також: У Маріуполі починається будівництво індустріального парку

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі Донецької області відбувся Перший інвестиційний форум з ініціативи Президента України Володимира Зеленського RE:think. Invest in Ukraine.

На інвестфорумі підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів. До Маріуполя приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації із сукупним бюджетом майже $100 мільярдів.