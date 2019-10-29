Україна і Світовий банк запустили Фонд міжнародної підтримки реінтеграції Донбасу

«Говорячи про майбутнє, разом з нашим партнером – Світовим банком ми запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати частиною цього великого проєкту», – сказав Президент під час закриття інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі на Донеччині.

Президент зауважив, що у форумі взяло участь близько 700 осіб, подію висвітлювало 200 журналістів. За його словами, інвесторам представили сотні проєктів, презентували повний приватизаційний список. Також було підписано 12 меморандумів, які відкривають шлях до проєктів на мільярди доларів.

Зеленський подякував усім, зокрема міжнародним делегаціям, представникам уряду та бізнесу, за участь у форумі.

«Маріуполь – не тільки один з головних форпостів України. Це ще й точка відліку нового майбутнього нашої країни. А ще я думаю, що Маріуполь сьогодні відчув себе столицею України», – додав Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі Донецької області сьогодні проходить Перший інвестиційний форум з ініціативи Президента України Володимира Зеленського "RE:think. Invest in Ukraine".

Фото: www.president.gov.ua