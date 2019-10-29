У Маріуполі починається будівництво індустріального парку

У Маріуполі ведеться активна робота з підготовки до будівництва індустріального парку, який складатиметься з 12 підприємств, і запрацює на повну силу через п'ять років, річний оборот всього проекту становитиме 78 млн доларів.

Про це в коментарі Укрінформу розповів генеральний директор компанії Azovbudlift Ltd. Ісмаїл Хаджиоглу.

«У Маріуполі починається будівництво потужного індустріального парку, на його території буде побудовано 12 різних підприємств. Зараз тривають проектні, зовнішні, кошторисні роботи. Після нового року буде тендер. На першому етапі буде запущено 4 заводи, їхнє будівництво планується завершити в 2021 році. Другий і третій етап - ще по 4 заводи. Через п'ять років індустріальний парк уже зможе запрацювати на повну силу», - розповів Хаджиоглу.

Загалом в індустріальному парку працюватиме близько 1,5 тис. осіб, а річний оборот всього проекту становитиме 78 млн доларів.

За словами підприємця, першими запрацюють підприємства з виробництва ліфтів, меблевої фурнітури, металевих дверей, з розфасування товарів для експорту. У серпні ці підприємства вже отримали земельні ділянки.

Підприємство Хаджиоглу займатиметься виробництвом ліфтів.

Він також відзначив велику зацікавленість турецьких бізнесменів в інвестиціях і будівництві своїх підприємств у рамках проекту створення індустріального парку.

«З 12 заводів - 10 турецький капітал, один - німецький і один - український. Бізнесмени не зацікавлені чекати, вони хочуть вкладати гроші й отримувати прибуток швидко, тому було вирішено проект розбити на кілька етапів. Якщо подивитися на досвід Туреччини в цьому питанні, де вже створювали індустріальні зони, індустріальні парки, то це дуже ефективні проекти. Важливо і те, що їхньому створенню сприяла держава», - розповів бізнесмен.

За його словами, нинішнє місцеве керівництво в Маріуполі активно сприяє просуванню проекту і сприяє його створенню.

Як повідомлялося, у Маріуполі Донецької області 29 жовтня відкрився Перший інвестиційний форум за ініціативою Президента України Володимира Зеленського "RE: think. Invest in Ukraine". Програма передбачає 6 ключових панельних дискусій і більш як 10 спеціальних подій і заходів, пітч-сесії, презентації та воркшопи.