У Маріуполі підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів - Зеленський

У рамках першого інвестиційного форуму "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі підписано 12 меморандумів та продемонстровано сотні проєктів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на закритті форуму у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми представили вже існуючим і потенційним інвесторам сотні проєктів, підписали 12 меморандумів. Ці меморандуми відкривають шлях до проєктів вартістю в мільярди доларів США", - зазначив глава держави.

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Зеленський, зокрема, поінформував, що спільно зі Світовим банком дано старт роботі "фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу".

Президент також зауважив, що на форумі були присутні понад 700 осіб, 20 офіційних делегацій на чолі з міністрами та послами з усіх куточків світу.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі Донецької області проходить Перший інвестиційний форум з ініціативи Президента України Володимира Зеленського "RE:think. Invest in Ukraine".